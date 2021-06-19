Los Angeles Clippers'tan tarihi başarı

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Clippers, Batı Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Jazz'ı ağırladı.
Staples Center'daki mücadeleden 131-119 galip ayrılarak seriyi 4-2 kazanan Clippers, konferans finaline çıktı ve Phoenix Suns'ın rakibi oldu.
Clippers'ı finale 39 sayıyla kariyer rekoru kıran Terance Mann, 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynayan Paul George ile 27 sayı, 10 asist ve 3 ribaunt kaydeden Reggie Jackson taşıdı.
Jazz'da Donovan Mitchell'ın 39 sayı, 9 asist ve 9 ribaunt, Royce O'Neale ile Jordan Clarkson'ın ise 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Atlanta Hawks'ı 104-99 yenerek durumu 3-3'e getirdi.
76ers'ta Tobias Harris 24 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist, Seth Curry ise 24 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynarken, Furkan Korkmaz 7 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik katkı sağladı.
Hawks'ta Trae Young'ın 34 sayı, 12 asist, Kevin Huerter'ın 17 sayı, 11 ribaunt, Clint Capela'nın da 14 sayı, 11 ribauntluk "double-double"ları galibiyet için yeterli olmadı.