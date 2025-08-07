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Spor

Los Angeles FC, Heung min-Son transferini duyurdu

MLS takımlarından Los Angeles FC, Güney Koreli yıldız futbolcu Heung min-Son'u kadrosuna kattığını açıkladı.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 00:48 - Güncelleme:
Los Angeles FC, Heung min-Son transferini duyurdu
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Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Los Angeles, İngiltere'nin Tottenham takımından Güney Koreli Heung min-Son'u renklerine bağladı.

Tottenham Kulübü, 10 yıldır takımda forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu Son'un Los Angeles'a transfer olduğunu duyurdu.

İngiltere basınında, 26 milyon dolar karşılığında gerçekleşen transferle MLS'in bonservis rekorunun kırıldığı öne sürüldü.

Daha önce Almanya ekipleri Hamburg ve Bayer Leverkusen'de oynayan Son, 2015'te Tottenham'a imza attı.

Son, 454 maça çıkıp 173 gol attığı Tottenham formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

  • Los Angeles FC
  • Heung min-Son
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