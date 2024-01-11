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Spor

Los Angeles Lakers, Austin Reaves'i takas etmeyi düşünmüyor

NBA ekibi Los Angeles Lakers, başarılı oyuncusu Austin Reaves'i takas etmek gibi düşüncesi bulunmuyor.

11 Ocak 2024 Perşembe 15:12 - Güncelleme:
Los Angeles Lakers, Austin Reaves'i takas etmeyi düşünmüyor
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Los Angeles Lakers'ın, Austin Reaves'i takas etmekle ilgilenmediği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, rakip takımların D'Angelo Russell'ı içeren potansiyel takas senaryolarına karşı kayda değer bir ilgisizliği olduğunu ve Lakers'ın Reaves ile yollarını ayırmayı düşünmediği sürece, kadrosunu geliştirmek için elinde sınırlı opsiyonlar kaldığını belirtti:

"Austin Reaves'i göndermezlerse Lakers'ın bu takımı geliştirmek için ne yapabileceğini gerçekten bilmiyorum, ki bunu da istemiyorlar. O onların en iyi üçüncü oyuncusu."

Yaz döneminde dört yıllığı 56 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan Reaves, Lakers için değerli bir varlık olduğunu kanıtlamış ve bu sezon 15,2 sayı, 4,4 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları ile Yılın Altıncı Adamı ödülünün güçlü adaylarından biri haline gelmişti.

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