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Spor

Los Angeles Lakers, Christian Wood'un takıma uyum sağlayacağını düşünüyor

Los Angeles Lakers, serbest oyuncu Christian Wood'un takıma uyumu konusunda iyimser düşünüyor.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 18:03 - Güncelleme:
Los Angeles Lakers, Christian Wood'un takıma uyum sağlayacağını düşünüyor
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Los Angeles Lakers'ın, serbest oyuncu Christian Wood'un takıma uyumu konusunda iyimser düşündüğü bildirildi.

Los Angeles Times'tan Dan Woike'a göre Wood'u avlama süreci devam eden Lakers ekibinin yönetiminde yer alan birkaç kişi, 27 yaşındaki oyuncunun takımda iş yapabileceğine halen yürekten inanıyor:

"Asıl soru, koç Darvin Ham ve LeBron James tarafından yönetilen Lakers'ın yapısının, Wood'un bazı kötü alışkanlıklarını ortadan kaldırırken ve bazı eksikliklerinin üstesinden gelirken kazanmaya odaklanmasını sağlayıp sağlayamayacağı olacaktır.

Wood halihazırda yedi takımda oynamış olsa da, sekizinci durağının Lakers olması durumunda iş yapabileceğine dair en azından takım içinde bir iyimserlik söz konusu."

Bu yılki serbest oyuncu pazarında henüz takımını bulamamış olan Wood, Dallas Mavericks ile bir yıllık süresinde 16.6 sayı ve 7.3 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.

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