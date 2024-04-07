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Spor

Los Angeles Lakers, Cleveland karşısında farka koştu

NBA normal sezon maçında Los Angeles Lakers, sahasında Cleveland Cavaliers'i 116-97 mağlup etti.

7 Nisan 2024 Pazar 01:40 - Güncelleme:
Los Angeles Lakers, Cleveland karşısında farka koştu
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NBA normal sezon maçında Los Angeles Lakers ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi.

Crypto Salonu'nda oynanan maçı Los Angeles Lakers 116-97 kazandı.

Los Angeles Lakers'ta D'Angelo Russell attığı 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Anthony Davis, 22 sayı ve 13 ribaunt ile double-double yaptı. Cleveland'da Darius Garland'ın 26 sayısı galibiyete yetmedi.

Bu sonuçla birlikte Lakers, 44. galibiyetini elde etti. Cleveland ise 32. kez kaybetti.

Bir sonraki maçta Lakers, evinde Minnesota'yı ağırlayacak. Cleveland, La Clippers deplasmanına gidecek.

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