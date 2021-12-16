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Spor

Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i son saniye basketleriyle yıktı

Los Angeles Lakers, Wayne Ellington'ın son saniye üçlüğüyle uzatmaya taşıdığı Dallas Mavericks maçını, Austin Reaves'in son saniye üçlüğüyle kazandı.

16 Aralık 2021 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:01
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'in Los Angeles Lakers'ı ağırladığı müsabakada büyük çekişme yaşandı. Wayne Ellington'ın normal sürenin bitimine 2 saniye kala attığı üç sayılık basketle maçı uzatmaya taşıyan (93-93) Lakers, Austin Reaves'in bitime 0.9 saniye kala attığı üç sayılık basketle de sahadan 107-104 galip ayrıldı.

Art arda 3. maçını kazanan Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 5 asist, Russell Westbrook 23 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Anthony Davis 20 sayı, 12 ribauntla oynadı. Galibiyet basketinin sahibi çaylak oyuncu Reaves ise 6'da 5 üçlük isabetiyle 15 sayı kaydetti.

Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Mavericks'te Jalen Brunson 25 sayı, 9 asist, Kristaps Porzingis 23 sayı, 12 ribaunt ve Tim Hardaway 20 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 99-111

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 124-89

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 96-101

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 104-107 (U zatmada)

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 114-99

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 110-113

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 115-131

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 107-124

Sacramento Kings-Washington Wizards: 119-105

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 103-113

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 124-103

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