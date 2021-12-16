Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i son saniye basketleriyle yıktı

16 Aralık 2021 Perşembe 11:01 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:01

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'in Los Angeles Lakers'ı ağırladığı müsabakada büyük çekişme yaşandı. Wayne Ellington'ın normal sürenin bitimine 2 saniye kala attığı üç sayılık basketle maçı uzatmaya taşıyan (93-93) Lakers, Austin Reaves'in bitime 0.9 saniye kala attığı üç sayılık basketle de sahadan 107-104 galip ayrıldı.

Art arda 3. maçını kazanan Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 5 asist, Russell Westbrook 23 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Anthony Davis 20 sayı, 12 ribauntla oynadı. Galibiyet basketinin sahibi çaylak oyuncu Reaves ise 6'da 5 üçlük isabetiyle 15 sayı kaydetti.

Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Mavericks'te Jalen Brunson 25 sayı, 9 asist, Kristaps Porzingis 23 sayı, 12 ribaunt ve Tim Hardaway 20 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Sonuçlar şöyle:



Orlando Magic-Atlanta Hawks: 99-111

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 124-89

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 96-101

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 104-107 (U zatmada)

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 114-99

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 110-113

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 115-131

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 107-124

Sacramento Kings-Washington Wizards: 119-105

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 103-113

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 124-103