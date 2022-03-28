Los Angeles Lakers için tehlike çanları çalıyor

Son 10 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşayan Lakers, 10. sıraya geriledi ve arkasındaki San Antonio Spurs ile arasındaki fark 1 maça indi.
Ev sahibi Pelicans'ta Brandon Ingram 26 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Trey Murphy 21 sayı ve Jonas Valanciunas 19 sayı, 12 ribauntla oynadı.
39 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten LeBron James, Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.
NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Detroit Pistons-New York Knicks: 102-104
Washington Wizards-Golden State Warriors: 123-115
Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 114-104
Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 134-112
New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 116-108
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 110-119
Dallas Mavericks-Utah Jazz: 114-100