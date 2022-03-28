İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2022 Pazartesi / 25 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8496
  • EURO
    16,3124
  • ALTIN
    920.524
  • BIST100
    2187.09
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Los Angeles Lakers için tehlike çanları çalıyor
Spor

Los Angeles Lakers için tehlike çanları çalıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı'ndaki play-in mücadelesi açısından önem taşıyan maçta New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers'ı 116-108 yenerek 9. sıraya yükseldi.

28 Mart 2022 Pazartesi 11:49 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:49
ABONE OL

Son 10 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşayan Lakers, 10. sıraya geriledi ve arkasındaki San Antonio Spurs ile arasındaki fark 1 maça indi.

Ev sahibi Pelicans'ta Brandon Ingram 26 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Trey Murphy 21 sayı ve Jonas Valanciunas 19 sayı, 12 ribauntla oynadı.

39 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten LeBron James, Lakers'ı ayakta tutmaya çalıştı.

SONUÇLAR

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-New York Knicks: 102-104

Washington Wizards-Golden State Warriors: 123-115

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 114-104

Boston Celtics-Minnesota Timberwolves: 134-112

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers: 116-108

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 110-119

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 114-100

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.