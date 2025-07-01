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Spor

Los Angeles Lakers, Jake LaRavia ile anlaştı

NBA ekibi Los Angeles Lakers serbest oyuncu konumunda yer alan Jake LaRavia ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ1 Temmuz 2025 Salı 12:36 - Güncelleme:
Los Angeles Lakers, Jake LaRavia ile anlaştı
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Los Angeles Lakers, serbest oyuncu Jake LaRavia ile iki yıllık, 12 milyon dolarlık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Memphis Grizzlies, LaRavia'nın kontratındaki dördüncü yıl opsiyonunu kullanmamayı tercih ederek oyuncuyu serbest bırakmıştı. LaRavia, sezon ortasında Sacramento Kings'e takas edilmişti.

2024-25 sezonunda 66 maça çıkan 22 yaşındaki forvet, maç başına 6.9 sayı, 3.9 ribaunt ve 2.4 asist ortalamaları yakalarken, üç sayı çizgisinin gerisinden %42.3 isabet oranıyla dikkat çekti.

Lakers, kısa süre önce Houston Rockets ile dört yıllığına 53 milyon dolara anlaşan Dorian Finney-Smith'in ayrılığıyla oluşan boşluğu LaRavia ile doldurmayı hedefliyor.

LaRavia'nın Lakers ile yaptığı anlaşmanın tamamı ise garanti.

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