Los Angeles Lakers kazandı, LeBron James kulüp tarihine geçti

17 Şubat 2022 Perşembe 11:26 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:26

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, son çeyrekte all-star oyuncusu LeBron James'in ortaya koyduğu performansla Utah Jazz'ı 106-101 mağlup etti ve bu sezon 27. galibiyetine uzandı.

Lakers'ta 33 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle oynayan LeBron James, üst üste 23 maçta 25 ve üstü sayı performansıyla Elgin Baylor'ın rekorunu egale etti ve kulüp tarihine geçti.

Sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Davis, Jazz karşısında 17 sayı üretirken, Russell Westbrook da 17 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynadı.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 37 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı. Bojan Bogdanovic 15, Jordan Clarkson 13, Royce O'Neale de 10 sayıyla çift haneye ulaştı.

SONUÇLAR

NBA'e 11 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Orlando Magic-Atlanta Hawks: 109-130

New York Knicks-Brooklyn Nets: 106-111

Boston Celtics-Detroit Pistons: 111-112

Indiana Pacers-Washington Wizards: 113-108

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 106-114

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 125-118

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 116-117

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 119-123

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 91-103

Phoenix Suns-Houston Rockets: 124-121

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 106-101