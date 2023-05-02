İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2023 Salı / 12 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4688
  • EURO
    21,3639
  • ALTIN
    1244.5
  • BIST100
    4568.75
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Los Angeles Lakers, Kyrie Irving ile ilgilenmiyor
Spor

Los Angeles Lakers, Kyrie Irving ile ilgilenmiyor

Los Angeles Lakers'ın Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Kyrie Irving ile ilgilenmediği iddia edildi.

2 Mayıs 2023 Salı 12:54 - Güncelleme:
Los Angeles Lakers, Kyrie Irving ile ilgilenmiyor
ABONE OL

Los Angeles Lakers'ın, bu yaz Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'i kovalamakla ilgilenmediği' iddia edildi.

The Athletic'ten Tim Cato, Lakers'ın sezonda ivme kazanmasına yardımcı olan önemli parçalarını tamamen bırakmasını gerektirebileceğinden ötürü, bu yaz Irving'i kovalama konusunda "ilgisiz" olduğunu belirtti.

Irving'in, Lakers'in Memphis Grizzlies'e karşı ilk tur playoff serisinin 6. maçına izleyici olarak katıldığı görülmüş, bu da birkaç ay öncesinden doğan spekülasyonları daha da güçlendirmişti.

"An itibariyle sezonu sona ermiş bir basketbolcunun, ligin yazlık evi olarak görülen şehirde bir basketbol maçına gitmesinin elbette kayda değer bir tarafı yok. Lig kaynakları, Irving'in James'e ne kadar yakın olursa olsun, Lakers'ın serbest oyuncu döneminde onun peşine düşmekle ilgilenmediğini söylüyorlar."

30 yaşındaki Irving, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olarak piyasada yer alacak. Geçtiğimiz sezon ortasında Brooklyn Nets ile tamamen ayrılma niyetine bağlı olarak, Kyrie'nin bir sonraki sözleşmesi için yüksek bir meblağ peşinde olduğu tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.