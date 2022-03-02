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Spor

Los Angeles Lakers, Luka Doncic'i durduramadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 109-104 yendi. Mavericks'te Luka Doncic 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performansla maça damga vurdu.

2 Mart 2022 Çarşamba 09:33 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:33
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Batı Konferansı takımlarının mücadelesinde Mavericks, ikinci yarıda 15 sayılık farkı eriterek öne geçen rakibini mağlup etti ve bu sezon 37. galibiyetini aldı. Lakers ise üst üste üçüncü kez salondan yenilgiyle ayrıldı.

Luka Doncic'in 25 sayı, 8 ribaunt, 5 asistlik performans sergilediği konuk takımda Jalen Brunson 22, Dorian Finney-Smith 16, Spencer Dinwiddie 14 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Ev sahibi ekipte ise LeBron James 26 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Carmelo Anthony 20, Malik Monk 17 sayı kaydetti.

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