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Spor

Los Angeles Lakers, Washington Wizards'ı farklı geçti

NBA'de heyecan 5 maç ile devam etti. Los Angeles Lakers, Washington Wizards'ı 134-96 mağlup ederek ekibe sezondaki üst üste 16. yenilgisini yaşattı.

Haber Merkezi31 Ocak 2025 Cuma 10:45 - Güncelleme:
Los Angeles Lakers, Washington Wizards'ı farklı geçti
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Los Angeles Lakers, Washington Wizards'ı 134-96 mağlup ederek ekibe sezondaki üst üste 16. yenilgisini yaşattı.

Karşılaşmayı 24 sayı ve 11 asistle tamamlayan LeBron James son çeyreğin tamamını benchte geçirirken, oğlu Bronny bu süreçte yerine forma giydi ve 5 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Lakers'ta Rui Hachimura 22 sayı kaydederken, Shake Milton 21 sayıyla oynadı.

Washington art arda 16. kez kaybederek, takım rekorunu egale etmiş oldu. Wizards bunu bu sezon ikinci kez tecrübe etti.

Jordan Poole, Wizards'a 19 sayıyla liderlik ederken, Kyle Kuzma 13 sayı ve Corey Kispert ise 11 sayı ile oynadı.

Lakers'ın deplasman serisinin bitimine iki maçı daha bulunuyor. Ekip Cumartesi gecesi New York Knicks'e karşı oynayacak. Washington ise, aynı gece Minnesota Timberwolves'a karşı mücadele edecek.

Gecenin diğer sonuçları:

Hawks 115-137 Cavaliers

Timberwolves 138-113 Jazz

Rockets 119-120 Grizzlies

Magic 90-110 Trail Blazers

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