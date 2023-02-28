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Spor

Los Angeles Lakers'a LeBron James'ten kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen all-star oyuncu LeBron James sakatlandı.

AA28 Şubat 2023 Salı 11:13 - Güncelleme:
Los Angeles Lakers'a LeBron James'ten kötü haber
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Takımının Dallas Mavericks'i yendiği son maçta sağ ayağından sakatlanan James'in, detaylı sağlık kontrollerine gireceği ve çıkacak sonuca göre sahalardan birkaç hafta uzak kalma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu konumundaki 38 yaşındaki James, Lakers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Batı Konferansı'nda 29 galibiyetle 12'nci sırada yer alan ve takas döneminde kadrosunda yaptığı değişikliklerin ardından 3 maç üst üste kazanan Lakers, bu sezon play-off'lara kalmayı hedefliyor.

LeBron James ise bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaunt ve 6.9 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

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