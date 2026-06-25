Los Angeles Lakers'ın LeBron James planı! Alternatifi belli oldu

Los Angeles Lakers'ın, LeBron James'in Cleveland Cavaliers'a dönebileceği olası bir sign-and-trade senaryosunda Jarrett Allen'ı kadrosuna katmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

Brian Windhorst'un ESPN Cleveland radyosuna yaptığı açıklamaya göre Lakers, böyle bir takas ihtimali gerçekleşirse Allen'ı kadrosuna katmak için hiç düşünmeden masaya oturacak.

Lakers, Luka Doncic'i Şubat 2025'te kadrosuna kattığından bu yana Sloven yıldızın yanında oynayabilecek pota altını devirebilen atletik bir pivot arayışını sürdürüyor.

Windhorst konu hakkında, "Los Angeles'ta bu yönde bir düşünce var. Eğer Cavaliers buna sıcak bakarsa Lakers anında masaya oturur. LeBron'u sign-and-trade ile Cleveland'a gönderip karşılığında Jarrett Allen'ı almak isterler. LeBron'un da Cleveland'a dönmek istemesi gerekir ancak bu anlaşmanın yolu Jarrett Allen'dan geçiyorsa Lakers bunu bir saniye bile düşünmeden kabul eder." ifadelerini kullandı.

Allen, Temmuz 2024'te Cavaliers ile üç yıl 91 milyon dolarlık kontrat uzatmıştı. Tecrübeli pivotun sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar devam ediyor ve 2026-27 sezonunda 28 milyon dolar kazanacak.

Öte yandan Lakers, draft gecesinde yaptığı takas nedeniyle ikinci vergi apronu seviyesinde hard cap durumuna girmiş durumda.

LeBron James ise 2026-27 sezonunda kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda henüz kararını vermedi.

Öte yandan Lakers yönetiminin Luka Doncic'e, 2026 yazında şampiyonluk yarışını güçlendirecek önemli kadro hamleleri yapılacağı yönünde söz verdiği de daha önce bildirilmişti.

Cavaliers cephesinde ise Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley ve başantrenör Kenny Atkinson ile yola devam edilmesi beklenirken, Allen karşılığında LeBron James senaryosunun kısa vadede şampiyonluk ihtimalini artırabilecek bir seçenek olarak değerlendirildiği ifade edildi.