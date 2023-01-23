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Spor

Los Angeles Lakers'tan müthiş geri dönüş

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, ilk yarısını 25 sayı farkla geride kapattığı maçta, Portland Trail Blazers'ı 121-112 mağlup etti.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
Los Angeles Lakers'tan müthiş geri dönüş
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Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, son dönemin formda takımlarından Lakers, Blazers'ın konuğu oldu.

Lakers, ilk yarısını 71-46 geride kapattığı mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı ve ikinci yarıdaki üstün performansıyla rakibini 9 sayı farkla yendi.

Sezonun 22. galibiyetine ulaşan Lakers'ta all-star LeBron James 37 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Thomas Bryant 31 sayı ve 14 ribaunt, Dennis Schröder 24 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 25. kez kaybeden Blazers'ta Anfernee Simons 31 sayı, Damian Lillard 24 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Jerami Grant 19 sayı ve 4 ribaunt, Josh Hart 13 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

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