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Spor

Los Angeles Lakers'tan üst üste 5. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) çekişmeli karşılaşmada Los Angeles Lakers, deplasmanda Sacramento Kings'i 136-134 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

8 Ocak 2023 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Los Angeles Lakers'tan üst üste 5. galibiyet
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Bu sezon 19. kez kazanan Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, 37 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Thomas Bryant 29 sayı, 14 ribaunt, Dennis Schröder 27 sayı, 4 ribaunt ve Russell Westbrook 23 sayı, 15 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 18. mağlubiyetini alan Kings'te De'Aaron Fox 34 sayı, 9 asist, Domantas Sabonis 25 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Harrison Barnes 18 sayı, Kevin Huerter 17 sayı, 6 ribaunt ve Keegan Murray 16 sayı üretti.

SONUÇLAR

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 116-121

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 127-117

Chicago Bulls-Utah Jazz: 126-118

Golden State Warriors-Orlando Magic: 101-115

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 134-136

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