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Spor

Los Angeles'ta kazanan yok! İran ile Yeni Zelanda yenişemedi

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu maçında İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmayı 70 bin 108 kişi takip etti.

AA16 Haziran 2026 Salı 09:43 - Güncelleme:
Los Angeles'ta kazanan yok! İran ile Yeni Zelanda yenişemedi
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı.

Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabakayı 70 bin 108 kişi takip etti. Karşılaşmaya İran etkili başlasa da Yeni Zelanda ilk pozisyonda golü buldu. 7. dakikada Singh'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wood, kale sahası önüne hareketlenen Just'a pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden düzeltip vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

İran 22. dakikada gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta orta sahada kaptığı topla ilerleyen Taremi, ceza yayı üzerine gelip sert vurdu, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

32. dakikada İran beraberliği yakaladı. Yousefi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moghanlou'nun dönerek vuruşunda savunmaya çarpan top Rezaeian'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-1. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıya iki takım da dengeli başladı. Yeni Zelanda, rakip kalede etkili olduğu 54. dakikada golü buldu. Orta alanda topla buluşan Just, Wood ile verkaç yaparak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

64. dakikada İran bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Rezaeian, ceza sahası içine hareketlenen Mohebi'ye ortaladı. Savunmanın arasından yükselen bu futbolcunun kafa vuruşunda top, yan direğe de çarpıp ağları havalandırdı: 2-2.

Kalan dakikalarda gol olmayınca müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Stat: Los Angeles

Hakemler: Cesar Arturo Ramos, Alberto Morin, Marco Mendiola (Meksika)

İran: Beiranvand, Khalilzadeh, Mohammadi, Yousefi (Dk. 46 Ghayedi), Nemati, Rezaeian, Ezatolahi, Mohebi, Ghoddos (Dk. 65 Hajisafi), Moghanlou (Dk. 53 Alipour), Taremi (Dk. 80 Hosseinzadeh)

Yeni Zelanda: Crocombe, Payne (Dk. 78 Elliot), Boxall, Cacace (Dk. 68 Old), Surman, Bell, Stamenic (Dk. 90+2 Bindon), Singh (Dk. 90+2 Randall), Just, McCowatt (Dk. 68 Thomas), Wood

Goller: Dk. 7 ve Dk. 54 Just (Yeni Zelanda), Dk. 32 Rezaeian, Dk. 64 Mohebi (İran)

Sarı kart: Dk. 89 Hajisafi (İran)

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