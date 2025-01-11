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Spor

Los Angeles'taki yangınlar nedeniyle NBA'de 2 maç ertelendi

NBA'de bu gece oynanması planlanan San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers maçları Los Angeles bölgesindeki orman yangınları nedeniyle ertelendi.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
Los Angeles'taki yangınlar nedeniyle NBA'de 2 maç ertelendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers ve Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers arasında bu gece oynanması planlanan maçlar, Los Angeles bölgesindeki devam eden orman yangınları nedeniyle ertelendi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, yeniden planlanan maçların tarihleri daha sonra duyurulacak.

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentindeki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Los Angeles ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmalar, aralıksız devam ediyor.

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