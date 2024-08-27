Lothar Matthaus: Kim Min Jae, Napoli'deki gibi değil

Alman futbolunun önemli isimlerinden Lothar Matthaus, Bayern Münih'in savunma oyuncusu Kim Min Jae için açıklamalarda bulundu.

Matthaus, Wolfsburg ile ligin ilk haftasında oynanan maçta yaptığı hata nedeniyle Güney Koreli savunma oyuncusunu eleştirdi.

Alman eski yıldız, "Kim Min Jae, Napoli'de oynadığı gibi oynayabilecek kapasitede değil. Napoli'de savunmada Bayern Münih'tekinden çok daha farklı hareket ediyorlardı. Onu çok fazla eleştirmek istemiyorum ama gerekli olan net, hızlı ve kendinden emin pasları atamıyor. Başından beri bu özelliğini beğenmedim. Bu en üst seviyede beklediğim bir şey değil, bu Bayern seviyesi de değil. Birebir mücadelelerde bile Napoli'deki gücüne sahip değil." ifadelerini kullandı.

Kim Min Jae, Wolfsburg ile oynanan ligin ilk maçında hata yapmış ve Bayern Münih topu filelerinde görmüştü.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde çıktığı 38 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.