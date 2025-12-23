İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Lothar Matthaus'tan Harry Kane'e övgü: Beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi

Bayern Münih'in eski oyuncusu Lothar Matthaus bu sezon gösterdiği performansla takıma büyük katkı sağlayan İngiliz golcü Harry Kane için övgü dolu ifadeler kullandı.

23 Aralık 2025 Salı 13:58
Eski Bayern Münih futbolcusu Lothar Matthaus, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken takımının golcüsü Harry Kane hakkında açıklamalarda bulundu.

Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 19 gol atan Kane için Matthaus, "Bana göre bu sezonun Bundesliga'daki en iyi oyuncusu Harry Kane. Sadece gol krallığında önde olmakla kalmıyor, saha içi ve saha dışındaki tavırları da iki yıl önce Bayern Münih'in transfer ettiği Kane'den tamamen farklı" dedi.

"LEWA YERİNE GOLCÜ OLARAK GETİRİLDİ AMA..."

Matthaus, Kane'in sadece golcü olmadığını vurgulayarak, "Robert Lewandowski'nin yerine golcü olarak getirildi, ama Kane takıma katkı sağlıyor, çok çalışıyor ve diğerlerini motive ediyor. Başarı koleksiyonunu inşa etmeye daha yeni başlıyor. Herkes onun Bayern'de uzun süre kalmasını umuyor. Kendisi için çok şey beklendi, ama Kane tüm beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.

