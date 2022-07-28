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Spor

Luan Peres, Fenerbahçe için İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardığını açıkladığı Luan Peres, İstanbul'a geldi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
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Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olmasının ardından stoper arayışlarına hız kazandıran Fenerbahçe, yeni stoperini buldu.

Sarı-lacivertli takımın transferi için Marsilya ile anlaşma sağladığı Luan Peres, transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Marsilya'ya 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Brezilyalı futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SOL BEK DE OYNUYOR

Luan Peres, 2021-22 sezonunda 4.5 milyon euro karşılığında Santos'tan Marsilya'ya transfer olmuştu. Fransız kulübüyle Haziran 2025'e kadar sözleşmesi olan 1994 doğumlu futbolcunun 7 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Geçen sezon Marsilya'da 50 resmi maça çıkan ve 22'sinde sol bek, 28'sinde sol stoper oynayan Brezilyalı savunmacı, 3 asist yapmıştı.

GUSTAVO HENRIQUE İLE OYNADI

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği bir başka stoper olan Gustavo Henrique ile de eski takım arkadaşı olan Luan Peres, Santos döneminde Henrique ile savunma hattını paylaşmıştı.

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