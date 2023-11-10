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Spor

Luan Peres kararını verdi! Ülkesine geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, takımda uzun süre forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılma kararı aldı.

Fanatik10 Kasım 2023 Cuma 11:10 - Güncelleme:
Luan Peres kararını verdi! Ülkesine geri dönüyor
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Luan Peres, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana en çok şanssızlık yaşayan futbolcu oldu. Geçen sezon Rennes maçında kale direğine çarpan Brezilyalı savunmacı uzun süre formasından uzak kalmıştı. Luan, sezonun ikinci yarısını ise başarılı bir şekilde geçirdi. Ancak Sambacı bu yaz yine sakatlandı ve operasyon geçirdi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sarı lacivertliler, Luan'ı artık kadroda düşünmüyor ve gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Ülkesinden Santos, 29 yaşındaki defans oyuncusuyla ilgilense de sakatlık durumunu takip ediyor.

ÜLKESİNE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Luan Peres'in de Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının eski takımı Santos'a dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

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