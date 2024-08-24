Luan Peres'e bir talip daha

Sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Luan Peres, Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadı.

Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Brezilyalı savunmacıya geçtiğimiz gün Brest'in talip olduğu iddia edilmişti.

Luan Peres ile ilgili yeni bir transfer dedikodusu daha çıktı. Nicolo Schira'nın haberine göre Vasco Da Gama, Luan Peres ile ilgileniyor. Haberde Brezilya Ligi ekibi ile Fenerbahçe arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maçta 1.708 dakika süre aldı. 30 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.