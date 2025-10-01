Lubomir Latka: Zorlu bir deplasman bizi bekliyor

Samsunspor'un Slovak futbolcu Lubomir Satka, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın Legia Varşova ile yapacakları maçın zorlu olacağını söyledi.

Satka, müsabaka öncesinde Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Slovak stoper, Polonya ligini gayet iyi bildiğini belirterek, "Burada 4 yıl kadar oynadım ve Legia Varşova'ya karşı da oynadım. Kesinlikle zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor olacaktır. Çok çok uzun bir tarihe sahip bir kulübe karşı oynayacağız. Burada çok zorlu bir ambiyans bizi bekliyor. Hocamız verdiği direktifler doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Rick Van Drongelen ile hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaştıklarını vurgulayan Satka, "Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Çok uzun süredir zaten birlikte oynuyoruz. Benim saha içinde nasıl davranacağımı o biliyor, onun nasıl davranacağını da ben biliyorum. O bana göre biraz daha agresif ben ise biraz daha sakinim. Açıkçası birbirimizi tamamlıyoruz. Toni Borevkovic de takımımıza yeni katıldı. Onun da takıma kısa zamanda alışacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Satka, Legia Varşova'nın iç saha ve dış saha performansının farklı olduğunu dile getirerek, "Kendi sahalarında taraftarların desteğini arkasına alarak inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Türkiye ile bunu kıyaslayacak olursak taraftarları biraz daha agresifler. Elbette ki bu maç kolay olmayacaktır, zorlu bir maç bizi bekliyor. Ama biz kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız." yorumunu yaptı.

