İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5888
  • EURO
    48,8021
  • ALTIN
    5157.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lubomir Latka: Zorlu bir deplasman bizi bekliyor
Spor

Lubomir Latka: Zorlu bir deplasman bizi bekliyor

Konferans Ligi'nin ilk haftasında Legia Varşova'ya konuk olacak Samsunspor'un deneyimli futbolcusu Lubomir Satka, kendilerini zorlu bir deplasmanın beklediğini ifade etti.

AA1 Ekim 2025 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
Lubomir Latka: Zorlu bir deplasman bizi bekliyor
ABONE OL

Samsunspor'un Slovak futbolcu Lubomir Satka, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın Legia Varşova ile yapacakları maçın zorlu olacağını söyledi.

Satka, müsabaka öncesinde Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Slovak stoper, Polonya ligini gayet iyi bildiğini belirterek, "Burada 4 yıl kadar oynadım ve Legia Varşova'ya karşı da oynadım. Kesinlikle zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor olacaktır. Çok çok uzun bir tarihe sahip bir kulübe karşı oynayacağız. Burada çok zorlu bir ambiyans bizi bekliyor. Hocamız verdiği direktifler doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Rick Van Drongelen ile hem saha içinde hem de saha dışında iyi anlaştıklarını vurgulayan Satka, "Birbirimizi gayet iyi tanıyoruz. Çok uzun süredir zaten birlikte oynuyoruz. Benim saha içinde nasıl davranacağımı o biliyor, onun nasıl davranacağını da ben biliyorum. O bana göre biraz daha agresif ben ise biraz daha sakinim. Açıkçası birbirimizi tamamlıyoruz. Toni Borevkovic de takımımıza yeni katıldı. Onun da takıma kısa zamanda alışacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Satka, Legia Varşova'nın iç saha ve dış saha performansının farklı olduğunu dile getirerek, "Kendi sahalarında taraftarların desteğini arkasına alarak inanılmaz bir performans gösteriyorlar. Türkiye ile bunu kıyaslayacak olursak taraftarları biraz daha agresifler. Elbette ki bu maç kolay olmayacaktır, zorlu bir maç bizi bekliyor. Ama biz kendi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız." yorumunu yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.