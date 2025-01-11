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Spor

Luca Banchi: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Anadolu Efes Başantrenörü Luca Banchi, THY Euroleague'nin 20. haftasında sahasında ASVEL'e 82-76 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 01:32 - Güncelleme:
Luca Banchi: Hayal kırıklığı yaşıyorum
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THY Euroleague'nin 20. haftasında ağırladığı Fransa ekibi LDLC ASVEL'e 82-76 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, sahada "daha güçlü bir duruş" sergilemek zorunda olduklarını söyledi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalyan başantrenör, "Hayal kırıklığı yaşıyorum. Maça gergin başladık. İkinci çeyreğin sonunda ve üçüncü çeyreğin başında bunu aştık ama galibiyet için yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

"TAKIMIN FOTOĞRAFINI ÇEKECEĞİM"

Takımla çok kısa bir süredir beraber olduğuna dikkati çeken Banchi, "İlk kez dün tam idman yaptım. Takım zorlu bir haftadan geçiyor. İyi bir enerjiyle bunun üstesinden gelmeye çalıştık. Takımın fotoğrafını çekeceğim. Özellikle son 12-13 dakikalık bölüm hayal kırıklığı. Son çeyrekte sadece serbest atış çizgisinden sayı üretebildik. Savunmada da yapmamız gereken çok şey var, 3 sayılık atışların yüzdesinde de. Hücumda daha kaliteli seçimler yaparak gelişmeliyiz. Oyunun dinamizminde daha iyi olmak zorundayız. En önemli nokta da sahadaki duruşumuz daha güçlü olmak zorunda." diye konuştu.

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