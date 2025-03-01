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Spor

Luca Banchi: Sorumluluk aldık

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında ağırladığı Almanya ekibi ALBA Berlin'i 98-73 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 01:17 - Güncelleme:
Luca Banchi: Sorumluluk aldık
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında ağırladığı Almanya ekibi ALBA Berlin'i 98-73 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Luca Banchi, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Normal sezonun kritik bir döneminde aldıkları galibiyetin önemli olduğunu belirten Banchi, "Galip geldiğimiz için mutluyum. İlk 20 dakikadaki oyunumuzdan çok memnunum. İkinci yarıda da savunmada çok daha iyi iş çıkarmaya başladık. Ribauntlarda iyi iş çıkardık. İlk 10 dakikadan sonra hücumda iyi bir performans sergiledik. Sorumluluk aldık, şutörleri çok iyi bulduk." ifadelerini kullandı.

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