Luca Toni: Mauro Icardi, Juventus'un yaşadığı gol problemine çözüm olabilir

3 Ocak 2022 Pazartesi 22:18 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 22:18

Serie A devi Juventus'un eski golcüsü Luca Toni, Mauro Icardi iddiaları ile ilgili konuştu.

Icardi'nin Ronaldo'dan boşalan gol açığını doldurabileceğini söyleyen Toni, "Icardi, Juventus'un Cristiano Ronaldo'dan sonra yaşadığı gol problemine çözüm olabilir. Vücudun izin verdiği sürece gol içgüdüsü olacaktır. 38 yaşında Serie A'nın gol kralı olmam tesadüf değildi. Icardi de benim gibi. Pasın nereden ve nasıl geleceğini anlayabilir ve gol atabilir." dedi.

Icardi'nin Juventus'a iyi geleceğini dile getiren efsane golcü, "PSG yıldızlarının gölgesinde kalan Icardi'nin Juventus gibi bir kulüpte ilk 11'de oynaması, her iki taraf için de faydalı olur. Icardi, yıllar önce dünyanın en umut verici gençlerinden biriydi. Son yıllarda pek ilerleme kaydedemedi ama yine de pozisyonunun en iyilerinden birisi. Icardi ile birlikte Juventus'un daha fazla hücum seçeneği olacak." ifadelerini kullandı.