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Spor

Lucas Beltran'dan Mourinho itirafaı

Fiorentina'nın başarılı orta sahası Lucas Beltran, Jose Mourinho'nun Roma'da teknik direktörlük yaptığı dönemde kendisini istediğini söyledi.

Haber Merkezi15 Nisan 2025 Salı 15:30 - Güncelleme:
Lucas Beltran'dan Mourinho itirafaı
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Fiorentina'nın Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Lucas Beltran, transfer sürecinde Josse Mourinho'nun kendisini istediğini açıkladı.

Arjantinli oyuncu, tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada "Fiorentina ile görüşmeye başladıktan 1 hafta sonra Paulo Dybala beni aradı ve Roma'ya gelmemi söyledi. Ben, beni gerçekten çok isteyen bir takım gitmek istiyordum. Bu yüzden Fiorentina kararımdan vazgeçmedim." dedi.

"DYBALA 'MOURINHO SENİ İSTİYOR' DEDİ"

Paulo Dybala'nın kendisini nasıl ikna etmeye çalıştığıyla ilgili soruya Beltran, "Paulo, kardeşimin en yakın arkadaşı. Onu aradı, o da beni ikna etmek için aradı. Paulo, 'Mourinho sürekli seni soruyor, seni çok beğeniyor, çok istiyor' diyordu bana. Ancak, Fiorentina ile anlaştığımı, beni çok sevdiklerini söyledim. Bu yüzden Fiorentina kararımı değiştirmedim." cevabını verdi.

FIORENTINA, 12.6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Fiorentina, 2023 yazında River Plate kulübüne 12.6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transferi gerçekleştirdi.

Beltran, bu sezon oynadığı 39 maçta 5 gol atıp 6 asist yaptı.

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