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Spor

Lucas Biglia: Trabzonspor'un teklifini reddettim

Süper Lig'în yeni takımlarından Fatih Karagümrük'ün Milan'dan transferi Lucas Biglia transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'dan da teklif aldığını belirten yıldız oyuncu, ' Ailem İstanbul gibi bir şehirde yaşamayı tercih etti. Ailemin tutumu kararımda etkili oldu' dedi.

02 Ekim 2020 Cuma 19:58 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 20:11
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Milan'dan Fatih Karagümrük'e gelen tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Biglia, transferiyle ilgili itirafta bulundu.

"TRABZON'DAN DA TEKLİF ALDIM"

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Biglia; "Yalnızca Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ten teklif aldım. Ailemin tutumu ve kariyer tercihim kararımda etkili oldu, İstanbul gibi bir şehirde yaşamayı tercih ettiler. Viviano ve Zukanovic'in kulüp hakkında olumlu şeylerden bahsetmesi transferimde büyük rol oynadı." dedi.

"SIKI VE ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Fenerbahçe maçı için de açıklamalarda bulunan Biglia; "Sıkı ve zor bir maç olacak. Türkiye'nin en büyük takımlarından birisiyle oynayacağımızın bilincindeyiz. Fakat bizim için her takım eşit derecede öneme sahip. Sahaya çıkıp hocamızın talimatları doğrultusunda sonucu almaya çalışacağız." dedi.

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