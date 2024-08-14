Lucas Chevalier: Fenerbahçe bizi korkuttu ve zorladı

Lille kalecisi Lucas Chevalier, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin kendilerini çok zorladığını söyleyen Chevalier, "Çok heyecanlıydı, geçen yıl Rijeka'da oynadığımız play-off maçının bir tekrarı gibiydi. Daha da sıcak bir atmosferde, daha da güçlü bir takıma karşı oynadık. Korktuk ve çok zorlandık. Sezona başlamanın en iyi yolu bu. Her zaman odaklanmam gerekiyordu. İlk yarıda onları durdurmak için bir şansımız olabilirdi ama bunu değerlendiremedik." dedi.

Kendi performansını değerlendiren Chevalier, "Uzun bir maç olacağını biliyordum. Takıma yardım edebildim. Kırmızı gördüğünüzde işler karışıyor. Fener'in de yorgun olduğunu gördük, belki de penaltıları bekliyorlardı. İş tek ele kaldı, bu yüzden Jonathan David'i tebrik ediyorum. Bu onun için, bizim için, kulüp için çok önemli bir gol." sözlerini sarf etti.