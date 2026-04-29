29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Spor

Lucas Chevalier için ayrılık kapıda

Fransız ekibi Paris Saint Germain, sezon başında kadrosuna kattığı genç kaleci Lucas Chevalier ile yolları ayırabilir.

HABER MERKEZİ29 Nisan 2026 Çarşamba 16:24 - Güncelleme:
Paris Saint-Germain'de Lucas Chevalier dönemi bir yılın ardından sona erebilir.

Fransız ekibi, geçen sezon takımdan ayrılan Gianluigi Donnarumma'nın yerini Lille'den Lucas Chevalier ile doldurdu.

24 yaşındaki futbolcu, başlangıçta PSG'de kalenin sahibi olsa da son dönemde kaleyi Matvey Safonov'a kaptırdı.

Nico Schira'nın haberine göre, Lucas Chevalier, yaz transfer döneminde PSG'den ayrılabilir.

Lucas Chevalier, transferinin ardından Paris Saint-Germain'de 28 maçta kaleyi korudu.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Chevalier'in, kulübü Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

