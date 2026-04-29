Lucas Hernandez: Olağanüstü bir maçtı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında PSG, sahasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup ederek avantajı eline aldı. Mücadelenin ardından Lucas Hernandez açıklamalarda bulundu.

Deneyimli savunmacı, karşılaşmanın futbolseverler için büyük keyif verdiğini belirterek, "Tüm taraftarlar büyük keyif aldı. Olağanüstü bir maçtı, çok sayıda gol pozisyonu vardı." ifadelerini kullandı.

İki takımın da benzer anlayışla sahaya çıktığını söyleyen Hernandez, "Her iki ekip de aynı oyunu ortaya koydu. Sonunda galibiyeti almayı başardık." dedi.

Rövanş maçının daha da zor geçeceğini vurgulayan Fransız oyuncu, "Orada işimizin çok zor olacağını biliyoruz, hatta daha da zor. Hazır olmamız gerekecek." sözleriyle takım arkadaşlarını uyardı.

Fiziksel olarak hazır olduklarını belirten Hernandez, "Fiziksel açıdan iyi durumdayız. Şimdi bize düşen her şeyimizi vererek tur atlamak." dedi.

Rakiplerinin güçlü formuna dikkat çeken başarılı futbolcu, "Hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Karşımızda formda, sezon boyunca sadece iki maç kaybetmiş bir takım vardı." ifadelerini kullandı.

Takımının performansından gurur duyduğunu da sözlerine ekleyen Hernandez, "Bugün yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Şimdi oraya gidip o maçı kazanmamız gerekiyor." diyerek açıklamalarını tamamladı.