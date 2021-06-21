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Spor

Lucas Lima'dan Başakşehir'e 3 yıllık imza

Medipol Başakşehir, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli kulübünde oynayan sol bek Lucas Lima ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA21 Haziran 2021 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:36
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Medipol Başakşehir, Brezilyalı sol bek oyuncusu Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

Turuncu lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı. Kariyerine Brezilya'nın Internacional Kulübü'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa'nın Nantes Kulübü'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü'ne transfer olmuştu. Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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