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Spor

Lucas Paqueta'ya bahis soruşturması!

Futbolda son dönemde artış gösteren bahis skandalına bir futbolcu daha eklendi. İngiltere Futbol Federasyonu, West Ham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Paqueta için bahis soruşturması başlattı.

23 Mayıs 2024 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Lucas Paqueta'ya bahis soruşturması!
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İngiltere Futbol Federasyonu, West Ham United'ın yıldızı Lucas Paqueta için bahis soruşturması başlattı.

Resmi siteden yapılan açıklamada Brezilyalı yıldız ismin kendi kulübü West Ham'ın belirtilen 4 maçı kazanacağına dair bahis yaptığı yönünde bulgular olduğu ve araştırma başlatıldığını açıkladı.

İşte o karşılaşmalar:

12 Kasım 2022, Leicester

3 Aralık 2023, Aston Villa

21 Mayıs 2023, Leeds United

8 Aralık 2023, Bournemouth

"SUÇLAMALARI REDDEDİYORUM"

Lucas Paqueta sosyal medya hesabından fazla yorum yapmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dokuz ay boyunca soruşturmanın her aşamasında işbirliği yaptım ve elimden gelen tüm bilgileri sağladım. Suçlamaları tümüyle reddediyorum ve adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım."

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