Lucas Perri, Botafogo'ya dava açtı

Botafogo'nun eski kalecisi Lucas Perri, Rio de Janeiro'daki 65. İş Mahkemesi'nde kulübüne dava açtı.

Globo'nun haberine göre, Perri sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili imaj hakları ve geriye dönük ödemeler için 2.834.964,68 real, yani yaklaşık 446.170 avro tazminat talep ediyor. İlk duruşma 5 Kasım'da yapılacak. Perri'nin avukatları detay vermekten kaçınırken, Botafogo da resmi bir açıklama yapmadı. 2022-2024 arasında Botafogo forması giyen Perri, 2023'te milli takıma çağrılarak kulübün uzun süren kuraklığına son vermişti. 2024'te Lyon'a transfer olan kaleci, geçtiğimiz yaz Leeds'e geçti.