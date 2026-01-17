İSTANBUL 6°C / 2°C
17 Ocak 2026 Cumartesi
Spor

Lucas Piton Kartal oluyor! Beşiktaş'a yeni sol bek

Beşiktaş'ın, Vasco de Gama forması giyen Lucas Piton için kulübüyle anlaşmaya vardığı ve 7 milyon euroya karşılık gelen serbest kalma bedelini ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

Akşam17 Ocak 2026 Cumartesi 08:02 - Güncelleme:
Yeniden yapılanma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek alternatifi olarak gündeminde bulunan Lucas Piton ve kulübü Vasco de Gama ile anlaşmaya vardı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, oyuncunun kulübüne serbest kalma bedeli olarak 43 milyon Brezilya doları (7 milyon euro) ödeyecek. Beşiktaş'ın bu bölge için düşündüğü bir diğer oyuncu, Lazio'da forma giyen Portekizli Tavares. Ancak oyuncuyu B.Dortmund'un istemesi işleri zora sokuyor. Siyah-Beyazlılar'ın bu nedenle ikinci alternatifte olan Piton'la el sıkıştığı belirtiliyor.

1 GOL, 11 ASİST YAPTI

İtalya pasaportuna sahip olan Lucas Piton, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Geçen sezon toplam 55 maçta forma giyen oyuncu, 1 gol atıp 11 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Vasco'nun dün Marcia ile oynadığı ve 4-2 kazandığı mücadelenin 42. dakikasında kırmızı kart gören Lucas Piton'u, taraftarlar sahadan çıkarken yuhaladı. Brezilya basını, oyuncunun veda maçında böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasının üzücü olduğunu vurguladı.

