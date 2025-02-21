Lucas Toreira: Elenmek çok acı veriyor

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Toreira, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmeleri hakkında bir paylaşımda bulundu.

Çok üzgün olduğunu söyleyen Uruguaylı yıldız, "Ne yazık ki bu kupadaki yolumuz sona erdi. Elenmek çok acı veriyor." ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçını işaret eden Torreira, "Şimdi düşünme, çalışma, gelişme ve pazartesi günkü maça hazırlanma zamanı. Her türlü sonuca katlanan ve her zaman takımı destekleyen sadık taraftarlarımıza çok teşekkürler. Sonuna kadar hep beraber." sözlerini sarf etti.