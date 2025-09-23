Lucas Torreira bu sezon ilk golünü attı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Konyaspor maçıyla bu sezon ilk kez gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira kaydetti. Müsabakanın 64. dakikasında sağ taraftan kullanılan taş atışının ardından topla buluşan Torreira, ceza sahası dışından sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü attı. Maça 11'de başlayan Lucas Torreira'nın yerine 68. dakikada Mario Lemina oyuna dahil oldu.