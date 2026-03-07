İSTANBUL 10°C / 4°C
  Lucas Torreira: Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor
Spor

Lucas Torreira: Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor

Lucas Torreira, Beşiktaş derbisinin ardından yaptıkları mücadeleyle karakter gösterdiklerini söyledi. Uruguaylı futbolcu, zorlanmalarına rağmen kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attıklarını ifade etti.

7 Mart 2026 Cumartesi 22:37
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Torreira, "Mutluyuz. Karakter gösterdik. Maçın her anında gösterdik. 1 kişi eksildikten sonra zorlandık ama karakter gösterdik. Daha fazla koştuk. Top geçirmedik neredeyse. Kalemizde gol görmedik. Ruhumuzu gösterdik. Zorlansak da kazandık. Bu tarz maçlar sonrasında şampiyonluk geliyor zaten." dedi.

Sözlerine devam eden Uruguaylı futbolcu, "Milli araya kadar çok önemli ve çok zor maçlar var. Beşiktaş da çok iyi takım. Kendilerini çok geliştirdiler. Biz de çok özgüven sahibiyiz. Ayaklarımız yere basıyor. Bir yandan dinlenip Liverpool'a hazırlanacağız. Kulübe olan tüm desteği göstermeliyiz. Beşiktaş kıymetli bir takım. Biz de karakterimizi gösterip kazandık. Biz 3 kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde ülkesinde verdiği röportajda Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Torreira, maç sonu sık sık röportaja gelmesi ve uzun cevaplar vermesiyle ilgili gelen hatırlatmanın ardından, "4 yıldır buradayım. Uzun yıllarda burada olmayı ümit ediyorum." diye konuştu.

