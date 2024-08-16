Lucas Torreira: Dengeyi tutturmak lazım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Lucas Torreira yaptığı açıklamada, "Şampiyon olduktan sonra bir sonraki sezon zor oluyor. Özellikle de iki sene üst üste olunca! Kazandıkça iyileşiyoruz ve kendimize güvenimiz geliyor. Zor maçlardı ama sonuç aldıkça kendimizi daha iyi hissediyor ve mutlu oluyoruz." dedi.

Takıma verdiği katkıdan bahseden Uruguaylı orta saha, "Her zaman işimi yapmaya odaklanıyorum. Ben takımıma yardımcı olmak istiyorum. Asistlerimle de yardımcı oluyorum. Savunmada da görevlerim var. Bu dengeyi tutturmak gerekiyor." diye konuştu.