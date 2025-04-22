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Spor

Lucas Torreira durdurulamıyor! Kariyer sezonunu yaşıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira kariyerinde en çok gol katkısı verdiği sezonu yaşıyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon 11 gol katkısı sağladı.

Haber Merkezi22 Nisan 2025 Salı 22:26 - Güncelleme:
Lucas Torreira durdurulamıyor! Kariyer sezonunu yaşıyor
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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira savunmanın ardından hücumun da vazgeçilmezi oldu.

29 yaşındaki yıldız oyuncu kariyerindeki en golcü sezonunu yaşıyor.

Galatasaray'daki ilk 2 sezonunda ön libero performansıyla öne çıkan tecrübeli oyuncu bu sezon hücum katkısıyla dikkat çekiyor.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ağlarını havalandıran Lucas Torreira, bu sezon 4. golüne ulaştı.

Uruguaylı futbolcu bu sezon 7 asist yaptı.

Torreira bu sezon 2 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu yaşayacak.

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