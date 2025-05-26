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Spor

Lucas Torreira geleceği hakkında konuştu! ''Ne olur bilmiyorum ama...''

Galatasaray'ın kazandığı şampiyonlukta önemli bir rol oynayan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geleceği hakkında konuşan başarılı futbolcu 'Gerçekten bilmiyorum… Futbolcular olarak geleceği planlamakta iyi değiliz. Çünkü futbolda her şey çok değişken' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 14:44 - Güncelleme:
Lucas Torreira geleceği hakkında konuştu! ''Ne olur bilmiyorum ama...''
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Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira, ülkesinde yayın yapan La Cocina de Kesman YouTube kanalına verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"NANDO, BENİ ARTIK ARAMA"

Torreira, Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili şu sözleri kullandı:

"Bıkmadan tekrar edeceğim: Neredeyse tamamen Fernando Muslera sayesinde Galatasaray'a geldim. Ona 'Nando, beni artık arama' diyordum. Tatildeydim, sürekli arayıp Galatasaray'ın beni istediğini, antrenörün benimle görüşmek istediğini söylüyordu. Türkiye'ye gitme planım yoktu ama sonra Galatasaray'la sözleşme imzaladım. Asla pişman değilim. Bana kupa kaldırma şansı verdiler. Çok mutluyum."

"HEM ANIM HEM GELECEĞİM G.SARAY"

Avrupa kariyerinin son durağının Galatasaray olup olamayacağı sorusuna da içtenlikle yanıt veren Torreira, şunları söyledi:

"Ben de öyle düşünüyordum, çünkü Avrupa'da neredeyse 10 yıldır oynuyorum. Güney Amerika'da, özellikle Uruguay'da birinci ligde hiç oynayamadım. Bu benim için bir eksiklik. Ama gerçekten bilmiyorum... Futbolcular olarak geleceği planlamakta iyi değiliz. Çünkü futbolda her şey çok değişken, 6 ayda bir takım ya da ülke değiştiriyorsun. Bugün için hem anım hem geleceğim Galatasaray. En çok istediğim şey burada olmaktan keyif almak. Gelecek yıl ne olur bilmiyorum ama şu an buradayım ve mutluyum."

"BOCA SEVGİSİ ÇOCUKLUKTAN"

Uzun yıllardır Boca Juniors taraftarı olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, Arjantin devine duyduğu ilgiyi şöyle anlattı:

"Boca dünyasını seviyorum, hoşuma gidiyor. Orada oynamayı isterdim. Bu, benim çocukluğumdan beri içimde olan bir arzu. Hiçbir zaman teklif almadım, bu yüzden umutlandırmak istemem ama kariyerimin bir noktasında olacak gibi hissediyorum."

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ G.SARAY"

Torreira, Türkiye Süper Ligi'ne yönelik yapılan eleştirilerle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Türkiye'nin en iyi takımı Galatasaray'ın bir parçasıyım. Çok mutluyum. Türkiye'nin en iyi liglerden biri olmadığını söyleyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim. Burada yaşananlar inanılmaz. Öyle büyük bir kulüpteyim ki; hangi ülkeye gidersek gidelim, her yerde taraftarımız var."

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