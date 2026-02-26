Lucas Torreira: Hayal kurmaya devam edelim

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçının ardından taraftarlara umut dolu mesajlar verdi.

Sahadaki oyunun beklentilerin altında kaldığını kabul eden Uruguaylı yıldız, "Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi gecemiz olmadığını biliyoruz, ancak bu harika takımın sıkı çalışma ve disiplinle birlikte neler başardığını unutamayız." dedi.

Beklentilerin altında kalan performansa rağmen hedeflerinden sapmadıklarını belirten Torreira, "Bugün Galatasaray'ı bu büyük turnuvada ilk 16 takım arasına yerleştirdik. Birlikte hayal kurmaya devam edelim. Güçlü bir etki yaratmaya devam etmek istiyoruz." sözleriyle paylaşımını bitirdi.