14 Ocak 2026 Çarşamba
Lucas Torreira: Icardi'nin başına gelenler beni üzüyor

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'da katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Torreira, takım arkadaşı Mauro Icardi için, 'Harika bir adam ve bazen başına gelenler beni üzüyor.' yorumunda bulundu.

14 Ocak 2026 Çarşamba 20:56
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ülkesinde yayın yapan El Espectador Deportes radyosunun Las Voces del Futbol programına katıldı. Torreira önemli açıklamalarda bulundu.

Lucas Torreira, Galatasaray'da baskının yüksek ve zor olduğunu söyledi.

Tecrübeli oyuncu, "Böylesine büyük bir kulüpte olmak çok büyük bir sorumluluk. Her zaman önemli maçlar oynuyorsunuz. Ligde rekabet etmeye devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçmek istiyoruz. Türkiye'de kariyerimin en önemli sözleşmesine sahibim ve bu kulüp bana hayat verdi. Bu yüzden onlar için elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Sözleşmemde iki yıl daha var ve son güne kadar Galatasaray'a saygı duymak benim görevim." dedi.

Kulüp efsanesi Fernando Muslera'nın ayrılığına da değinen Torreira, "Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılması hepimizi üzdü ve bunu her gün hissediyoruz. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Benim için zor zamanlarda bana eşlik eden bir baba gibiydi." ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira takım kaptanı Mauro Icardi hakkında da konuştu.

"Icardi ile çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın en zor anlarında bana yardım etti. Hem Türkiye'de hem de Arjantin'de çok şey yapıyor. Harika bir adam ve bazen başına gelenler beni üzüyor."

