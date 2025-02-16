Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyucusu Lucas Torreira için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantin basınından Strikers'ın haberine göre; Boca Juniors, sezonun ikinci yarısında orta sahasını güçlendirmek için Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Boca Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Uruguaylı futbolcuyu takımı güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak gördüğü kaydedildi.

Haber detayında, bu operasyonun kolay olmayacağı vurgulanarak, Boca Juniors'ın Lucas Torreira'yı kiralamak için pazarlığa girişeceği ya da Galatasaray'ın talep edeceği bonservis bedeline yaklaşmanın formülünü bulmaya çalışacağı ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcunun Arjantin kulübünde forma giyme isteği ise transferin kilidini açmak için anahtar olarak görülüyor.

Daha önce ESPN'e konuşan Lucas Torreira, Boca Juniors'ta oynamak istediğini belirtirken, "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." diye açıklamalarda bulunmuştu.

Bu sezon 32 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, sarı kırmızılı takıma 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.