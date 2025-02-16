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Spor

Lucas Torreira için sürpriz iddia! Arjantin devi peşine düştü

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Arjantin basınında çıkan habere göre Boca Juniors 29 yaşındaki yıldız oyuncu Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Şubat 2025 Pazar 12:48 - Güncelleme:
Lucas Torreira için sürpriz iddia! Arjantin devi peşine düştü
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Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyucusu Lucas Torreira için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantin basınından Strikers'ın haberine göre; Boca Juniors, sezonun ikinci yarısında orta sahasını güçlendirmek için Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Boca Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Uruguaylı futbolcuyu takımı güçlendirecek üst düzey bir transfer olarak gördüğü kaydedildi.

Haber detayında, bu operasyonun kolay olmayacağı vurgulanarak, Boca Juniors'ın Lucas Torreira'yı kiralamak için pazarlığa girişeceği ya da Galatasaray'ın talep edeceği bonservis bedeline yaklaşmanın formülünü bulmaya çalışacağı ifade edildi.

29 yaşındaki futbolcunun Arjantin kulübünde forma giyme isteği ise transferin kilidini açmak için anahtar olarak görülüyor.

Daha önce ESPN'e konuşan Lucas Torreira, Boca Juniors'ta oynamak istediğini belirtirken, "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." diye açıklamalarda bulunmuştu.

Bu sezon 32 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, sarı kırmızılı takıma 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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