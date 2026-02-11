İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6503
  • EURO
    52,0507
  • ALTIN
    7119.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira için transfer itirafı! ''Anlaşma sağladık ama...''
Spor

Lucas Torreira için transfer itirafı! ''Anlaşma sağladık ama...''

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira için dikkat çeken bir transfer itirafı geldi. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun sportif direktörü Paulo Bracks, ara transfer döneminde Lucas Torreira ile anlaşma sağlandıklarını ancak transferin oyuncunun Galatasaray'daki sözleşmesi nedeniyle gerçekleşmediği dile getirdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Şubat 2026 Çarşamba 13:17 - Güncelleme:
Lucas Torreira için transfer itirafı! ''Anlaşma sağladık ama...''
ABONE OL

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir transfer itirafı geldi.

Atletico Mineiro Spor Direktörü Paulo Bracks, ara transfer döneminde Galatasaray'dan Lucas Torreira ile anlaştıklarını söyledi. Bracks, transferinin gerçekleşmeme nedeninin ise Torreira'nın Galatasaray'daki sözleşmesi olduğunu dile getirdi.

"SÖZLEŞMESİ ENGEL OLDU"

Paulo Bracks, "Lucas Torreira'nın transferini çok isterdim. Torreira ile görüşmeler yaptık ve anlaşma sağladık. Ancak Türkiye'deki sözleşmesi transferine engel oldu." dedi.

Sözlerine devam eden Bracks, "Torreira'ya ülkesine, memleketine, milli takıma daha yakın olmasını sağlayacak bir proje sunuldu ancak bu transfer çok zordu. Kulübünde çok üst düzey bir oyuncu olduğu için maalesef transferini gerçekleştiremedik." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, bu sezon çıktığı 31 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Torreira'nın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.