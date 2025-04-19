İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2025 Cumartesi / 21 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira: Kazanıyoruz çünkü kendimizi adadık
Spor

Lucas Torreira: Kazanıyoruz çünkü kendimizi adadık

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Torreira, 'Büyük başarılar elde ediyoruz, buna devam etmek istiyoruz. Bunun başında kendimizi adamış olmamız geliyor, takımdaşlığımız geliyor.' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi19 Nisan 2025 Cumartesi 00:21 - Güncelleme:
Lucas Torreira: Kazanıyoruz çünkü kendimizi adadık
ABONE OL

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Lucas Torreira "En önemlisi takım çalışması. Çok gizemli bir şey değil, kazanmak istiyorsanız hafta boyunda çok iyi çalışmanız gerekiyor. Büyük başarılar elde ediyoruz, buna devam etmek istiyoruz. Bunun başında kendimizi adamış olmamız geliyor, takımdaşlığımız geliyor. En önemlisi Galatasaray için, armamız ve kulübümüz için oynuyoruz. Hedefimize çok yaklaştık ve bunu almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Attığı kafa golünün sorulması üüzerine Lucas Torreira "Şaşırdım açıkçası, kafa golümü tam göremedim. İlk anda da kimse kutlamaya gelmedi. Çok şaşırdım. Duran top çalışmıştık. Benim istediğim takımın kazanması. Patronun (Victor Osimhen) golü de çok önemli. Bu gollerle takımın kazanması mutluluk verici. Sezonun sonuna geliyoruz ve hepimiz iyi hisler içerisindeyiz. Şimdi dinleneceğiz ve Konyaspor maçına hazırlanacağız. O maç da çok önemli bizim için." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lucas Torreira "Mario Lemina, bizim için çok önemli bir oyuncu. İnanılmaz denge veriyor. Gabriel Sara da çok önemli. Ceza sahasına ve gole daha çok yaklaşıyoruz bu oyuncularla. Bu oyuncularla oynamak işi kolaylaştırıyor. Hepimiz takım için mücadele ediyoruz. En önemlisi bu. Sahada iyi bir senkronizasyon gösterdiğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.