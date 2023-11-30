Lucas Torreira, Manchester United'ın kabusu oldu

Son maça kadar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla sahipsiz top kazanan oyuncu Galatasaray orta sahası Lucas Torreira'ydı. 42 kezle bu alanda zirvede yer alarak Manchester United maçına başlayan Torreira kritik maçta da yine sahanın iyileri arasındaydı.

5 kez sahipsiz toplarda süpürücü olan Torreira 90 dakika sonunda taraftarın yine alkışını topladı.

MANCHESTER'A YİNE KABUS



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde skor avantajı yakaladığı iki maçı kaybeden Manchester United, Galatasaray ve Kopenhag maçlarında rakiplerine geri dönüş izni vermişti.

Kupa 1 tarihinde sadece iki sezon bu şekilde iki mağlubiyet yaşayan Kırmızı Şeytanlar, Galatasaray karşısında da skor üstünlüğüyle oynasa da istediği galibiyete ulaşamadı.