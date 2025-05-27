Lucas Torreira: Milli takıma çağrılmayı çok uzun zamandır bekliyordum

Galatasaray forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, ülke basınına yaptığı açıklamada milli takıma yeniden çağrılmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Usted que Opina" programında konuşan Torreira, teknik direktör Marcelo Bielsa ile ilk kez tanışacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

"ÇOK ÇALIŞTIM, BU ANI BEKLİYORDUM"

Milli takım daveti sonrası duygularını paylaşan Torreira, "Bu çağrıyı uzun zamandır bekliyordum. Bu günlerde Bielsa ile tanışacağım" dedi. Başarılı futbolcu ayrıca, "Bu fırsat için minnettarım. Celeste Kompleksi'ne gitmek ve teknik ekiple tanışmak istiyorum. Bunun için çok çalıştım" sözleriyle duygularını dile getirdi.

MUSLERA YORUMU: "O BENİM KARDEŞİM GİBİ"

Torreira, Galatasaray'dan takım arkadaşı Fernando Muslera hakkında da konuştu. Uruguaylı kalecinin milli takım kariyeri ve geleceğiyle ilgili değerlendirmede bulunan Torreira, "Muslera benim için bir kardeş gibi. Alacağı karar ne olursa olsun, onun için en iyisi olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.