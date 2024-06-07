İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Haziran 2024 Cuma / 1 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2613
  • EURO
    35,1582
  • ALTIN
    2443.87
  • BIST100
    10210.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lucas Torreira: Milli takımda olmamak beni üzüyor
Spor

Lucas Torreira: Milli takımda olmamak beni üzüyor

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'ndan davet almamasına sitem etti.

7 Haziran 2024 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Lucas Torreira: Milli takımda olmamak beni üzüyor
ABONE OL

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın kendisini milli takıma çağırmamasına sitem etti.

Ülkesinde bir radyo programına konuk olan Torreira, "Orada olamamak beni üzüyor. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmayabilir ancak elimizdeki kadroya bakarsanız Galatasaray, dünyanın en iyi takımlarından biri ve ben de buradayım. Bilinmeyen bir ülkede değilim ama teknik direktörün kararlarını anlamak zorundasınız. Bir antrenörün bir oyuncuya kızıp onu çağırmayacağını düşünmüyorum." dedi.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Torreira, 3 bin 839 dakika sahada kaldı ve 1 gol - 3 asist yaptı. 28 yaşındaki orta saha, Uruguay formasını ise daha önce 40 maçta sırtına geçirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.